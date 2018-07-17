На Сумщине объявили подозрение двум переправщикам через границу

Напомним: в апреле 2018 г. в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда, реализуя заранее полученную от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информацию, задержали нашего соотечественника и гражданина Грузии. Последний незаконно был переправлен через границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Также, пограничники установили, что к указанному правонарушению были причастны еще двое граждан Украины.
В ходе проведения работниками Следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области досудебного расследования один из задержанных подтвердил свою причастность к незаконной переправки гражданина Грузии с территории РФ в Украину и предоставил необходимые по этому поводу показания.
Сейчас обоим мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Санкция статьи предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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