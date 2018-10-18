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Сегодня 16:44369

Нардеп Медуниця обдурив державу

Народний обранець від Сум набрехав про стан автівки, яку привіз із закордону.

Майже новий VOLKSWAGEN TOURAN депутата дивним чином у митних документах отримав пошкодження лакофарбового покриття,  задніх правого і лівого крила, двох бамперів. Більш того, Медуниця ще й забруднив салон і сидіння машини, аби тільки занизити її вартість і недоплатити державі. А недоплатив він аж 15 тисяч гривень. За такі гроші сумські вчителі два місяці живуть.

Якщо подивитись на фото «народного» автомобіля Медуниці, можна з легкістю переконатись, що ніякими пошкодженнями там і не пахне. Іще цікавий момент, де нардеп взяв триста тисяч на купівлю цього авто? Адже ніяких збережень у нього не було, а зарплата нардепа тоді складала трохи більше ста тисяч. Тобто Медуниці разом із дружиною треба було три роки нічого не пити й не їсти, щоб купити таку машину. Та судячи по його комплекції на їжі Медуниця не економить! 

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