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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07122

Сумские лесники перевыполняют план

Сумские лесоводы выполнили план по восстановлению лесов на 118%.

«Сумские лесхозы сработали сверх плана по всем видам лесохозяйственной деятельности», - об этом сообщил начальник отдела лесного хозяйства Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Омельченко.

«За 9 месяцев 2018 государственными лесохозяйственными предприятиями управления проведено воссоздание лесов на площади 1053 га, что составляет 118% к плану. Осмотры лесных культур и защитных насаждений проведено на площади 10513 га, что составляет 139% от запланированного объема. Дополнение лесных культур и защитных насаждений проведено на площади 1349 га и создан 32,3 га плантаций новогодних елей», - сообщил начальник отдела.

Сейчас идет сбор семян лесных пород, высев питомников, подготовка почвы под посадку леса в следующем году.

«За 9 месяцев лесхозы заготовили около четырех тонн семян лесных пород - это сосна, осина, ольха и т.д., в конце сентября был начат сбор семян дуба. Сейчас, в течение октября, шел активный сбор желудей, и наши предприятия успели заготовить более 50 тонн», - сказал Анатолий Омельченко.

На предприятиях идет подготовка к весенней лесокультурной кампании 2019 года. Уже посеяно 9,2 га лесных питомников, что составляет 132% планового объема.

Общество Лесхозы

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