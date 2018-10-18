Сумского футзалиста впервые вызвали в состав сборной Украины

В этот перечень игроков попал и воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, который в нынешнем сезоне защищает цвета ивано-франковского «Урагана». Также во Францию отправится еще один наш земляк - игрок херсонского «Продэксима» Николай Белоцерковец.
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