Сумского футзалиста впервые вызвали в состав сборной Украины Главный тренер национальной сборной команды Украины по футзалу Александр Косенко огласил список игроков, вызванных на две товарищеские игры против французов, запланированные на 30 и 31 октября.

В этот перечень игроков попал и воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, который в нынешнем сезоне защищает цвета ивано-франковского «Урагана». Также во Францию отправится еще один наш земляк - игрок херсонского «Продэксима» Николай Белоцерковец.