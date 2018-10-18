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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:00397

В Сумах патрульные задержали вора-наркомана

Готовил наркотические вещества и зарабатывал на жизнь воровством: в течение нескольких дней сумчанин дважды нарушил закон.

На днях патрульные получили сообщение, что в одной из квартир на улице Народной изготавливают наркотическое вещество. Полицейские прибыли на место, о котором говорилось в сообщении. Информация частично подтвердилась. В своей квартире 38-летний мужчина хранил вероятно семена конопли, устройство для употребления наркотического вещества с его же наслоением, колбу с остатками неизвестной порошкообразного вещества, использованные шприцы с остатками крови и большое количество различных препаратов.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

На следующий день полицейские получили сообщение от охранника коммунального предприятия «Горводоканал», который сообщил, что задержал неизвестного, который пытался похитить с территории предприятия металлический люк. Полицейские сразу узнали похитителя, им был тот же 38-летний мужчина.

Инспекторы снова вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Кража Наркотики

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