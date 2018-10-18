Почему возросла цена на газ? ® Это вынужденный шаг, чтобы Украина могла дальше развиваться.

Многие помнят то время, когда Украина переживала кризисные 90-е. Стремительная инфляция, задержки с выплатой заработной платы, высокий уровень безработицы, потом первое резкое обесценивание украинской гривны – доллар тогда вырос с 3-х до 5-ти гривен.

В 2018 году Украина снова могла бы вернуться в 90-е. В 2006–2013 годах были взяты миллиардные долларовые кредиты, которые не были тогдашней властью направлены на развитие экономики, а были растранжирены и потрачены на «проедание». За это время долг Украины был наращён более чем на 50 миллиардов долларов. Это – годовой бюджет нашей страны!

Безответственность тогдашних чиновников сделала сегодня заложниками простых украинцев. А теперь пришло время возвращать эти долги – в последующие пять лет государство Украина должно отдать более 30 миллиардов долларов.

Нынешнее правительство уже начало снижать долговую нагрузку – впервые за последние годы процент долга к ВВП в долларовом выражении уменьшился. А недавно принятая стратегия предусматривает конкретные шаги по достижению финансовой независимости Украины.

Но сегодня мы все ещё вынуждены выходить на внешние рынки, перезанимать деньги, чтобы обслуживать наши долги. Для этого стране крайне необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом. Без кредита МВФ Украина оказалась бы на грани банкротства. В стране начался бы долларовый хаос и стремительный рост цен на товары и услуги. Государство вынуждено было бы сократить социальные программы и «заморозить» заработные платы и пенсии. Угроза вернуться в 90-е была бы реальной!

Переговоры с МВФ были сложными. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. При таких условиях платёжка рядового украинца за отопление должна была бы вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводя основной аргумент: доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ.

Результатом годовых переговоров стал компромисс, достичь которого удалось только благодаря настойчивости украинского правительства. Вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018 вырастет лишь на 23% – почти в три раза меньше, чем могло бы быть. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины одобрил 19 октября 2018.

Это вынужденный шаг, чтобы страна могла дальше развиваться. Но государство защитит тех, кто нуждается в его помощи: малообеспеченные граждане получат субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А уже с января 2019 года в Украине заработает монетизация субсидий. Украинцы будут получать от правительства «живые» деньги для оплаты коммунальных услуг. Всё, что будет сэкономлено благодаря разумному потреблению энергоресурсов, останется людям.

На правительственную программу «тёплых кредитов» дополнительно выделено 100 млн грн. Это позволит украинцам получить безвозвратную помощь от правительства на энергомодернизацию жилья: замену котлов, утепление, установку счётчиков.

За безответственность наших политиков в прошлом приходится платить сегодня. И поэтому сейчас – самое время принимать ответственные решения, которые позволят Украине развиваться и в конце концов стать сильной и успешной страной – такой, как она заслужила быть.