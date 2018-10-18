Сумские волейболисты проиграли в Чернигове Сегодня, 26 октября, начался 5-й тур чемпионата Украины по волейболу серди мужских команд Суперлиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в Чернигове против местного «Буревестника-ШВСМ». Обе команды находятся в низу турнирной таблице, поэтому противостояние обещало быть равным. Так и получилось, но сильнее оказались хозяева площадки 3:2 (20-25, 25-20, 23-25, 25-18, 16-14), хотя у наших и был матч-бол в пятом сете при счете 13-14.

В итоге уже восьмое поражение при единственной победе неделю назад.

Завтра пройдет повторная игра.