Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге

Во втором туре (первый пропустили из-за снятия соперника с турнира) сумчане играли в Запорожье против местной команды «ДЮСШ Лагутина «Мотор-3». Игра завершилась уверенной победой хозяев 36:24. Завтра пройдет повторная игра.
В воскресенье, 28 октября, в Сумах пройдет отборочный матч к чемпионату Европы – 2020 по гандболу....
19-20 октября прошли игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....
6 октября в Конотопе прошел Открытый кубок по гандболу, посвященный А. А. Демидко, который является родоначальником этого вида спорта в...
27-30 сентября в Шостке состоялись международные соревнования по гандболу памяти Грибача В. Г. среди девушек 2003-2004 годов рождения и турнир...
Гандболистки шосткинской КДЮСШ «Барса» - бронзовые призерки международного турнира....