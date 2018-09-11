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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:5058

Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге

Сегодня, 26 октября, стартовал сезон для мужской команды ГК «СумДУ».

Во втором туре (первый пропустили из-за снятия соперника с турнира) сумчане играли в Запорожье против местной команды «ДЮСШ Лагутина «Мотор-3». Игра завершилась уверенной победой хозяев 36:24. Завтра пройдет повторная игра.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

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