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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43350

Сумские волейболисты добыли вторую победу в Суперлиге

Сегодня, 27 октября, завершился пятый тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла на везде с черниговским «Буревестником-ШВСМ». После вчерашнего обидного поражения, сегодня наша команда взяла реванш 1:3 (25-23, 20-25, 17-25, 14-25).

Результаты остальных матчей тура:

«Юракадемия» Харьков – «Барком-Кажаны» Львов 0:3, 1:3

«МХП-Винница» - «Новатор» Хмельницкий 2:3, 3:0

«Сердце Подолья» Винница – «Фаворит» Лубны 3:0, 3:0

После пятого тура сумчане поднялись с последнего на шестое место, имея в активе 7 очков (2 победы и 8 поражений). Ниже – «Буервестник-ШВСМ» - 6 очков (2-8) и «Фаворит» - 4 очка (1-9).

Лидируют: «Барком-Кажаны» - 26 очков (9-1), «МХП Винница» - 25 (8-2), «Сердце Подолья» - 21 (7-3), «Новатор» - 17 (6-4) и «Юракадемия» - 14 (5-5).

Матчи следующего тура сумчане проведут 23-24 октября снова в гостях против «Фаворита», но прежде, 2-4 ноября в Сумах пройдут игры 3-го раунда кубка Украины. Соперниками будут опять же «Фаворит» (с которым встречались во втором раунде) и «Олюртранс» из Луцка.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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