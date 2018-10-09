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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54270

В Конотопе горел автомобиль депутата Сумского облсовета

Полиция устанавливает причины возгорания автомобиля депутата Сумского областного совета.

Происшествие произошло сегодня, 27 октября, в г. Конотоп. В 10:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение с линии «102» о том, что произошло возгорание автомобиля 40-летнего местного жителя, который является депутатом Сумского областного совета седьмого созыва.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство ГУНП области во главе с начальником ГУНП Николай Лушпиенко. Также работает криминалистическая лаборатория Следственного управления ГУНП области. В ходе проверки было установлено, что автомобиль был припаркован у дома мужчины. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 10:33.

По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают причину возгорания автомобиля и того, кто к этому причастен. Также обращаются с просьбой ко всем гражданам, кто мог быть свидетелем поджога, или имеет какую-либо информацию, которая может помочь следствию выяснить мотивы, обстоятельства случившегося и личность злоумышленника, сообщить об этом по телефонам: (050) 307 98 84, (068) 070 21 74, или «102». Анонимность и конфиденциальность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Речь идет о депутате Сергее Демехе, прошедшего в облсовет от партии ВО «Свобода», но затем из-за конфликта с мэром Конотопа Артемом Семенихиным вышел из фракции.

Право Конотоп Поджог авто Сергей Демеха

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