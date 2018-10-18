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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:36595

Сумские футзалисты вырвали ничью у дебютанта (видео)

Сегодня, 27 октября, в Сумах прошла игра 3-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги.

«FoodCentre-СумДУ» принимал на площадке ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко краматорский «Авангард».

Первый тайм прошел с огромным количеством моментов у ворот обеих команд, но без забитых мячей. А в начале второго гости вышли вперед. Хозяева атаковали, но только на последней минуте матча (за секунду до конца!) сумчанам удалось сравнять счет – отличился Виталий Катеринин.

После этой игры наша команда с 7 очками возглавила турнирную таблицу. У «Авангарда» это второе набранное очко (первое краматорчане добыли в матче с роменским «Рятувальником»), и он на 6-ом месте. Всего в турнире играют 9 команд.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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