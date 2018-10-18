«Сумы» не удержали ничью в матче с «Рухом» (видео) На один день в Ахтырку вернулся большой футбол.

Привез туда его идейный враг местного «Нефтяника», ПФК «Сумы», который сегодня, 27 октября, проводил номинально домашний матч по сути на нейтральном поле.

Представитель областного центра временно здесь квартируется, поэтому решил «на выезд» на сумской стадион «Юбилейный» не отправляться, пишет ua-football.com. Что интересно, играли сумчане против желто-черного «Руха» из Винников (Львовская область) - именно такие цвета формы были основными для местного «Нефтяника», который почил в бозе в межсезонье.

С первых минут активней в атаке начал «Рух». Но за весь первый тайм выделить можно, пожалуй, только неплохую обостряющую атаку левым флангом, которую заблокировал вратарь хозяев Штанько. И в остальное время «руховцы» больше атаковали, но «горожане» справлялись с угрозами и сами по возможности старались центр поля переходить.

К середине второй половины стало ясно, что выиграет тот, кому удастся связать четыре паса в одной атаке. Немного наладилась комбинационная игра у «Сум», что позволяло чаще нагружать работой вратаря гостей, однако не настолько, чтобы говорить о голах. Тем временем, гости создали свой главный момент матча: Заставный подключился правым краем к атаке и с трех метров, замыкая прострел, зарядил в небеса.

В какой-то момент «Сумы» решили, что оптимальный вариант на последние минуты - отсидеться в обороне. За что оперативно понесли наказание: Григорий Баранец зацепился за мяч в штрафной хозяев, пяткой скинув на Николая Буя, а тот метров с двенадцати пробил под правую стойку.

«Сумы» не знают побед уже семь матчей, но все еще опережают «Рух» на два очка – 13 против 11 – и 12-ое место против 13-го. Обе команды рискуют остаток чемпионата провести в борьбе за выживание.

«Сумы» - «Рух» 0:1

Гол: Буй 79

Предупреждения: Медведь 10, Загинайлов 30, Вечурко 70, Савин 70 - Копына 52, Никитюк 60, Г.Баранец 86