Роменский «Рятувальник» обыграл черкассчан

Игра прошла с преимуществом хозяев площадки и завершилась их победой со счетом 4:2. После этой игры подопечные Игоря Саливона с 4 очками поднялись на пятое место в турнирной таблице. Гости с 0 пунктов на последнем месте.
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