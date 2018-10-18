Роменский «Рятувальник» обыграл черкассчан Сегодня, 27 октября, в матче 36-го тура чемпионата Украины по футзалу роменчане принимали черкасский «Днипро».

Игра прошла с преимуществом хозяев площадки и завершилась их победой со счетом 4:2. После этой игры подопечные Игоря Саливона с 4 очками поднялись на пятое место в турнирной таблице. Гости с 0 пунктов на последнем месте.