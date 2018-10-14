Сумские баскетболисты проиграли в Харькове

Хозяева площадки захватили инициативу с первых минут встречи и к заключительной четверти подошли с преимуществом в 16 очков. Позволив гостям в последней 10-минутке отыграть половину гандикапа, харьковчане все же одержали победу 100:92 (29-20, 24-23, 23-17, 24-32).
Это была третья победа хозяев в трех проведенных в чемпионате играх. У сумчан одна победа и четыре поражения.
Завтра пройдет повторная игра.
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