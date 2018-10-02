Сумские гандболисты снова проиграли запорожцам Сегодня, 27 октября, ГК «СумДУ» провел повторную игру второго тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

Сумские гандболисты играли в Запорожье против местной команды «ДЮСШ-Лагутина «Мотор-3». Как и вчера, сильнее оказались хозяева площадки 36:24.

После этой игры запорожцы с 6 очками после 4 игр занимают первое место. Наши с 0 на последнем (пятом).