Сумские гандболисты снова проиграли запорожцам

Сумские гандболисты играли в Запорожье против местной команды «ДЮСШ-Лагутина «Мотор-3». Как и вчера, сильнее оказались хозяева площадки 36:24.
После этой игры запорожцы с 6 очками после 4 игр занимают первое место. Наши с 0 на последнем (пятом).
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