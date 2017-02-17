В Сумах произошла массовая драка (+видео)

На месте уже присутствуют 7 машин патрульной полиции и 2 машины скорой, пишет СТС. Детали сообщим позже.
Конотопской местной прокуратурой сегодня, 27 июля, сообщено о подозрении четырем задержанным накануне во время столкновений в сессионном зале Конотопского городского...
Сегодня, 26 июля, полиция задержала 50 человек из-за конфликта на заседании сессии Конотопского городского совета....
По событиям в Конотопском горсовете полиция начала два уголовных производства....
Патрульные оперативно разыскали женщину, которая избила заявительницу....
Патрульные задержали мужчину, который в троллейбусе избил женщину....