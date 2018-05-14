Сумские теннисисты стартовали в Суперлиге

Десять лучших мужских коллективов сыграли по кругу, среди них две сумских команды.
МСК «Теннисная академия» выиграла 8 матчей и проиграла только лидеру киевской «Фортуне», занимая второе место. Команда «СумДУ» победила в трех матчах, а в шести проиграла и занимает восьмое место.
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