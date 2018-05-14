Сумские теннисисты стартовали в Суперлиге 24-27 октября в Чернигове прошел первый тур клубного чемпионата по настольному теннису среди мужских команд Суперлиге.

Десять лучших мужских коллективов сыграли по кругу, среди них две сумских команды.

МСК «Теннисная академия» выиграла 8 матчей и проиграла только лидеру киевской «Фортуне», занимая второе место. Команда «СумДУ» победила в трех матчах, а в шести проиграла и занимает восьмое место.