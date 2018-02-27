Сумские гимнастки завоевали «серебро» в Париже

В рамках соревнований состоялся турнир «Louvres Cup I Open», в котором принимала участие команда «Грация Ангел» из Сум Федерации эстетической групповой гимнастики Украины.
Воспитанницы тренера Екатерины Карпенко Екатерина Манько, София Коваль, Полина Руденко, Ева Токарь, Мария Моцненко и Полина Гавриленко заняли 2-ое место.
На выходных воспитанницы Сумской областной федерации эстетической гимнастики принимали участие в двух турнирах в Виннице....
10-11 мая в Таллинне (Эстония) в рамках ІІІ Чемпионата Европы по эстетической гимнастике проходил Международный турнир «Spring Breeze»....
13 мая в Гродно состоялся III Всебелорусский открытый турнир по эстетической групповой гимнастике «Венера 2018»....
Выходные сумские гимнастки провели в Днепре, где проходил Всеукраинский турнир по эстетической групповой гимнастике «Крылья победы 2018»....
24-25 февраля в Сумах проходил традиционный Всеукраинский турнир «Грация» и Молодежный чемпионат Украины по эстетической групповой гимнастике....