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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гимнастки завоевали «серебро» в Париже

26-27 октября в Париже (Франция) проходил чемпионата мира по эстетической гимнастике «World Cup III & Challenge Cup III».

В рамках соревнований состоялся турнир «Louvres Cup I Open», в котором принимала участие команда «Грация Ангел» из Сум Федерации эстетической групповой гимнастики Украины.

Воспитанницы тренера Екатерины Карпенко Екатерина Манько, София Коваль, Полина Руденко, Ева Токарь, Мария Моцненко и Полина Гавриленко заняли 2-ое место.

Спорт Эстетическая гимнастика
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