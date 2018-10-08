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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:16453

Сумские бегуны отличились на запорожском полумарафоне

Сегодня, 28 октября, в Запорожье прошел традиционный Zaporizhstal Half Marathon.

Среди победителей и призером были и сумчане. Так, в генеральной женской квалификации второй стала Юлия Профис – 1:19:17. Лучшим в возрастной категории 18-22 года стал Виталий Ивах – 1:11:00 (шестое место среди мужчин). Десятку среди мужчин замкнул ахтырчанин Евгений Глыва – 1:14:21 (третье место в категории 30-39 лет), который готовится к шестидневному марафону в оманской пустыне в ноябре.

Спорт Виталий Ивах Евгений Глыва Легкая атлетика Полумарафон Юлия Профис

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