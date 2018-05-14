Сумские теннисистки лидируют в Суперлиге

В соревнованиях приняли участие 10 команда, которые сыграли по кругу.
Девушки из «СумГУ-Грации» победили львовско-киевскую «ДЮСШ-1-Naftogaz» 4:3, киевскую «Баттерфляй-Украина» 4:2, «Роксолану» из Рогатина и «Днепрянку» из Днепра - по 4:1, киевские «ДЮСШ-3» и «Гурман-ДЮСШ-3», херсонские «Аделаиду-2» и «ХВУФК» и «Львовскую политехнику» - по 4:0.
По итогам первого тура сумчанки возглавили турнирную таблицу с 18 очками.
Напомним: они являются двукратными чемпионками Украины.
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