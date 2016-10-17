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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщину с пастырским визитом приезжал патриарх Филарет

27 октября предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата побывал на Сумщине.

Сначала он встретился с верующими в Конотопе, где предоставил благословение и поблагодарил за теплый прием.

Также Святейший Патриарх Филарет принял участие в богослужениях и провел освящение нового храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Бурыни.

После освящения храма Святейший Патриарх Филарет поблагодарил областную и местную власти, всех меценатов и верующих за то, что строительство храма стало возможным. Он заявил, что освящение храма на границе с Российской Федерацией является знаковым событием, особенно во время очередного этапа в создании канонической автокефальной Украинской Православной Церкви в Украине.

Общество Филарет

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