На Сумщину с пастырским визитом приезжал патриарх Филарет

Сначала он встретился с верующими в Конотопе, где предоставил благословение и поблагодарил за теплый прием.
Также Святейший Патриарх Филарет принял участие в богослужениях и провел освящение нового храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Бурыни.
После освящения храма Святейший Патриарх Филарет поблагодарил областную и местную власти, всех меценатов и верующих за то, что строительство храма стало возможным. Он заявил, что освящение храма на границе с Российской Федерацией является знаковым событием, особенно во время очередного этапа в создании канонической автокефальной Украинской Православной Церкви в Украине.
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