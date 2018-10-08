Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:13565

Сборная Украины снова победила в Сумах

Сегодня, 28 октября, в Сумах прошел матч мужской сборной Украины по гандболу.

Соперником нашей команды, которая сражается за выход на ЕВРО-2020, была сборная Черногории. Наши побудили со счетом 29:24 (15:12).

Напомним, в первой игре в группе украинцы проиграли датчанам в гостях 24:30.

В третьем матче украинцы сыграют с командой Фарерских островов. Поединок состоится 10 апреля 2019 года.

Кстати, в Сумах сборная еще ни разу не проигрывала.

Спорт Гандбол Сборная Украины

По тематике

Вчера 21:03

Сумские гандболисты снова проиграли запорожцам

Сегодня, 27 октября, ГК «СумДУ» провел повторную игру второго тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

26.10.2018 20:50

Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге

Сегодня, 26 октября, стартовал сезон для мужской команды ГК «СумДУ»....

В Сумах сыграет сборная Украины
24.10.2018 10:25

В Сумах сыграет сборная Украины

В воскресенье, 28 октября, в Сумах пройдет отборочный матч к чемпионату Европы – 2020 по гандболу....

Сумские гандболистки стартовали в высшей лиге
21.10.2018 07:54

Сумские гандболистки стартовали в высшей лиге

19-20 октября прошли игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....

Мужская гандбольная команда СумГУ выиграла турнир в Конотопе
08.10.2018 11:23

Мужская гандбольная команда СумГУ выиграла турнир в Конотопе

6 октября в Конотопе прошел Открытый кубок по гандболу, посвященный А. А. Демидко, который является родоначальником этого вида спорта в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.