Сборная Украины снова победила в Сумах Сегодня, 28 октября, в Сумах прошел матч мужской сборной Украины по гандболу.

Соперником нашей команды, которая сражается за выход на ЕВРО-2020, была сборная Черногории. Наши побудили со счетом 29:24 (15:12).

Напомним, в первой игре в группе украинцы проиграли датчанам в гостях 24:30.

В третьем матче украинцы сыграют с командой Фарерских островов. Поединок состоится 10 апреля 2019 года.

Кстати, в Сумах сборная еще ни разу не проигрывала.