Сборная Украины снова победила в Сумах

Соперником нашей команды, которая сражается за выход на ЕВРО-2020, была сборная Черногории. Наши побудили со счетом 29:24 (15:12).
Напомним, в первой игре в группе украинцы проиграли датчанам в гостях 24:30.
В третьем матче украинцы сыграют с командой Фарерских островов. Поединок состоится 10 апреля 2019 года.
Кстати, в Сумах сборная еще ни разу не проигрывала.
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