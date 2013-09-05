Сумчане отметили День освобождения Украины от нацистских оккупантов 28 октября сумчане отметили День освобождения Украины от нацистских захватчиков.

Этот день начался с чествования памяти погибших в годы Второй мировой войны и современных защитников Украины, которые отдали жизнь за независимость и свободу нашей страны. Руководители города и области возложили цветы к могилам погибших бойцов АТО, монумента «Родина-Мать», Мемориала воинам Войска Польского.

Затем представители власти отправились к Мемориальному комплексу «Вечная Слава», где вместе с ветеранами, военнослужащими и неравнодушными сумчанами возложили цветы.

Далее состоялись возложение цветов к памятнику И. Кожедубу, памятнику С. Супруну, а также воспаление свечей возле памятного знака жертвам нацистских концлагерей.

В этот день не забыли почтить и павших борцов-партизан. Собравшись возле Монумента «Героям Сумщины», чиновники вместе с представителями ветеранских организаций и молодежью возложили цветы к подножию обелиска.

Добавим, в годы Второй мировой войны Украина оказалась в эпицентре жестоких сражений. В течение 1941-1944 годов украинцы бок о бок с союзниками освобождали Европу от нацизма.

Указом Президента Украины от 20 октября 2009 года с целью всенародного празднования освобождения Украины от нацистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне, 28 октября было объявлено Днем освобождения Украины от нацистских захватчиков.