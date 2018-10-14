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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:44546

БК «СумДУ» снова проиграл в Харькове

Сегодня, 28 октября, сумские баскетболисты провели повторный матч чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге против «Харьковских соколов».

В отличие от вчерашней игры, когда харьковчане начали давить с первых минут, сегодня они сумели вырваться вперед только в последней четверти 84:76 (19-21, 16-20, 19-19, 30-16). Лучшими в составе «СумДУ» были Игорь Стародуб – 17 очков + 9 подборов + 3 перехвата, Игорь Юркевичус – 14 очков + 3 блок-шота, Григорий Алтухов – 13 очков, Игорь Кривич – 10 очков + 11 подборов.

После этой игры сумчане с 7 очками (1 победа и 5 поражений) на 7-ом (из 9-ти) месте группы 1 высшей лиги.

Следующие игры БК «СумДУ» проведет 3-4 октября в гостях против БК «Прометей» из Каменского, который является лидером группы – 11 очков (5-1).

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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