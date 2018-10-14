БК «СумДУ» снова проиграл в Харькове

В отличие от вчерашней игры, когда харьковчане начали давить с первых минут, сегодня они сумели вырваться вперед только в последней четверти 84:76 (19-21, 16-20, 19-19, 30-16). Лучшими в составе «СумДУ» были Игорь Стародуб – 17 очков + 9 подборов + 3 перехвата, Игорь Юркевичус – 14 очков + 3 блок-шота, Григорий Алтухов – 13 очков, Игорь Кривич – 10 очков + 11 подборов.
После этой игры сумчане с 7 очками (1 победа и 5 поражений) на 7-ом (из 9-ти) месте группы 1 высшей лиги.
Следующие игры БК «СумДУ» проведет 3-4 октября в гостях против БК «Прометей» из Каменского, который является лидером группы – 11 очков (5-1).
Сегодня, 27 октября, прошла перенесенная игра первого тура чемпионата Украины по баскетболу между «Харьковскими Соколами» и БК «СумДУ»....
21 октября в Сумах прошла повторная игра третьего тура чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд высшей лиги....
20 октября БК «СумДУ» провел первую игру нового сезона на домашнем паркете....
20-21 октября БК «СумДУ» сыграет с «КНУ-КДПУ»....
Сегодня, 14 октября, БК "СумДУ" провели повторный матч второго тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....