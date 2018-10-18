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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:511337

Еще одна сумская команда вылетела из кубка (видео)

28 октября в Киеве прошла ответная игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

Местная «Альтернатива-Сервит» принимала сумскую команду «Технология-Lex VSK».

После гостевой победы 3:2 фаворитом считалась столичная команда. Однако на этот раз они не сумели ни выиграть, ни даже забить. Единственный мяч на 8-й минуте Евгений Петраков удачно сыграл на позиции «столба» и заработал перспективный штрафной. Андрей Пацюк нанес удар гостей в створ ворот, а мяч под ногой вратаря пролетел в ворота - 0:1. Хозяева имели огромное количество шансов сравнять и выйти вперед, но не сложилось. В итоге минимальной победы сумчанам не хватило для выхода в следующий раунда. За счет гостевых голос дальше идут киевляне.

Напомним: ранее из кубка вылетела команда «Сумыхимпром-СДПУ».

Спорт Кубок Украины по футзалу Технология-Lex VSK Футзал

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