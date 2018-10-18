Еще одна сумская команда вылетела из кубка (видео)

Местная «Альтернатива-Сервит» принимала сумскую команду «Технология-Lex VSK».
После гостевой победы 3:2 фаворитом считалась столичная команда. Однако на этот раз они не сумели ни выиграть, ни даже забить. Единственный мяч на 8-й минуте Евгений Петраков удачно сыграл на позиции «столба» и заработал перспективный штрафной. Андрей Пацюк нанес удар гостей в створ ворот, а мяч под ногой вратаря пролетел в ворота - 0:1. Хозяева имели огромное количество шансов сравнять и выйти вперед, но не сложилось. В итоге минимальной победы сумчанам не хватило для выхода в следующий раунда. За счет гостевых голос дальше идут киевляне.
Напомним: ранее из кубка вылетела команда «Сумыхимпром-СДПУ».
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