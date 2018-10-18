Мэр Сум считает, что он не виноват в срыве отопительного сезона Сегодня, 29 октября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко рассказал ситуацию с (не)включением отопления в Ковпаковском районе города.

- Сейчас в СМИ, в соцсетях распространяется информация о том, что происходит, - начал он. – Во-первых, потому что во время не подали тепло, а во-вторых, потому что люди не понимают, что происходит. Нужно на сайте горсовета разместить информацию: сколько было обращений, потому что сейчас пишут, что к Лысенко обращалась СБУ. Да, СБУ ко мне обращалось. И соответствующая реакция наша была. Соответствующие действия наши были. Поэтому ситуация сегодня не патовая. Мы знали, что если будет такая ситуация, то из нее нужно будет выходить. Мы сейчас предоставили все предложения – газотрейдеру, СНПО, потому что знали об их ситуации с газом на КСПУ. Но мы не можем сегодня напрямую рассчитываться с газотрейдером за использование коммерческого газа, который поставляется на предприятие для изготовления продукции, не для отопления жилого фонда. Мы сегодня этого не можем делать. Это первое. Во-вторых, Александр Иванович (Журба – заммэра по ЖКХ – Ред.), за эту неделю мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы подать тепло в квартиры жителей Ковпаковского микрорайона.

Сейчас готовимся к сессии в среду, чтобы эти вопросы были решены. С возможностью финансирования, каким образом, по какой процедуре и формуле мы будем это осуществлять.

Все наши предложения, четыре, которые мы проработали в пятницу, отправлены газотрейдеру. В 10.30 мы получим ответ, а в 11 часов я жду представителей рабочей группы и прошу присоединиться юристов и руководителей КСПУ и «Сумытеплоэнерго». Потом сразу в машину и на Киев. Потому что тут делать нечего. Ненужно сегодня надеяться на областную администрацию. Она сами, наверное, не знают о своей ответственности по обеспечению теплом жителей. Мы обеспечили сегодня все коммуникации, все, чтобы наш жилой фонд был готов. Но на сегодня, к сожалению, обеспечение поставок газа на государственных органах власти. Если бы у нас в руках был вентиль, мы его вовремя включали. Но, думаю, что социальный газ мы должны подать на этой неделе.

Люди уже собираются идти митинговать. Я сам готов идти митинговать, если власть ничего не делает. Но власть делает, и об этом нужно говорить людям. Да, ситуация сложная, это правда.

Еще на этой неделе у нас плюсовая температура, поэтому у нас еще есть время, чтобы люди не выходили на улицу протестовать. Нужно людям объяснить, и я думаю, что четверг, после сессии, это окончательный срок, когда мы должны получить газ (я надеюсь, конечно, что это будет завтра). Мы будем готовы перечислять средства заводу для расчетов с газотрейдером, а может, это будет и напрямую. Сегодня мы с вами этот вопрос решим.

Поэтому, Александр Иванович, до 11.00 подготовьте все наши предложения к НАК «Нефтегаз», потому что вы туда поедете уже сегодня. А завтра и я там буду. А может и в среду, потому что мы не приедем, пока не решим вопрос с НАКом. А через неделею – 10 дней тут уже будет минусовая температура, тогда люди уже выйдут точно и будут правы.