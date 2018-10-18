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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18293

В Сумах три пожарки тушили балкон

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание на балконе многоэтажного жилого дома.

27 октября в 16:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании балкона на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Ковпака в г. Сумы. О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место, пожарные установили, что горение происходит на балконе. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза распространения огня на остальные квартиры.

В 17:05 возгорание локализовали, а в 17:20, потратив на тушение 1,5 тонны воды - полностью ликвидировали, не допустив дальнейшего распространения.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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