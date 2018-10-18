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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10328

На Сумщине пожарные тушили возгорание жилого дома

В Краснопольском районе спасатели ликвидировали пожар жилого дома.

26 октября в 22:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Савоненко в пгт Краснополье. О пожаре сообщила соседка. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей горело перекрытие на площади до 4 кв. м. На тушение были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 22:55 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 23:07 - ликвидировали.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не складывайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Краснополье Пожар

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