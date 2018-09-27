Больше половины сумчан заключили договора с врачами

Об этом сегодня, 29 октября, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
По словам, представителя горотдела здравоохранения, на пятницу было заключено 143 тыс. договоров, с врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь. Это составляет 53,1% приписного населения города.
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