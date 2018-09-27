Больше половины сумчан заключили договора с врачами Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключен 143 тысячи. декларации о выборе врача.

Об этом сегодня, 29 октября, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. По словам, представителя горотдела здравоохранения, на пятницу было заключено 143 тыс. договоров, с врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь. Это составляет 53,1% приписного населения города.