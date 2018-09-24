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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию о выполнении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, кровли стационара. Продолжался ремонт палат пульмонологического отделения). В КУ «Сумская городская клиническая больница №5» проводится капитальный ремонт овощехранилища и ремонт лифтов. В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» ведутся работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по адресу ул. Троицкая, 28, ведутся работы по капитальному ремонта фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжаются проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по адресу ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по адресу ул. Труда, 3. В КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» проводятся текущие ремонты кабинетов.

Общество Ремонт больниц

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