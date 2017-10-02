Подробности массовой драки иностранцев в Сумах

На вызов очевидцев выехали семь экипажей патрульной полиции. На месте выяснилось, что дрались около 30-40 человек. Все иностранцы. Еще несколько пытались скрыться на автомобиле БМВ. 10 участников драки задержали патрульные. Двое из них - в больнице с тяжелыми травмами черепа, пишет Sumy.Today.
Сейчас следствие выясняет причины драки и устанавливает личности ее участников.
Сегодня событие обсуждалась и на аппаратном совещании в мэрии. По словам представителя полиции, все участники драки являются студентами местного вуза арабской национальности. Причины выясняет следствие.
Заммэра Степан Пак порекомендовал чаще наведываться патрульным в район рынка СКД, ведь там каждый вечер собираются толпы иностранных студентов. А также в другие места их дислокации.
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