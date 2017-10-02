Подробности массовой драки иностранцев в Сумах Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, событие произошло в субботу вечером на улице СКД.

На вызов очевидцев выехали семь экипажей патрульной полиции. На месте выяснилось, что дрались около 30-40 человек. Все иностранцы. Еще несколько пытались скрыться на автомобиле БМВ. 10 участников драки задержали патрульные. Двое из них - в больнице с тяжелыми травмами черепа, пишет Sumy.Today.

Сейчас следствие выясняет причины драки и устанавливает личности ее участников.

Сегодня событие обсуждалась и на аппаратном совещании в мэрии. По словам представителя полиции, все участники драки являются студентами местного вуза арабской национальности. Причины выясняет следствие.

Заммэра Степан Пак порекомендовал чаще наведываться патрульным в район рынка СКД, ведь там каждый вечер собираются толпы иностранных студентов. А также в другие места их дислокации.