По факту массовой драки арабов в Сумах открыли дело по трем статьям

По сообщению Сумской местной прокуратуры, кроме драки, иностранцы сожгли машину. В связи с этим по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Саму драку квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц - по ч. 2 ст. 296 УК. Кроме того, сведения в ЕРДР внесены по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), пишет Sumy.Today.
Полиция никого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины не задерживала, и подозрение пока никому не объявлено.
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