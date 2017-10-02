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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47576

По факту массовой драки арабов в Сумах открыли дело по трем статьям

Как стало известно, драка началась возле универмага «Киев» еще днем 27 октября, затем стороны конфликта договорились выяснить отношения в районе рынка СКД.

По сообщению Сумской местной прокуратуры, кроме драки, иностранцы сожгли машину. В связи с этим по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Саму драку квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц - по ч. 2 ст. 296 УК. Кроме того, сведения в ЕРДР внесены по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), пишет Sumy.Today.

Полиция никого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины не задерживала, и подозрение пока никому не объявлено.

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