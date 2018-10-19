Сумские копы поймали «кабельщиков» Патрульные задержали граждан, вероятно причастных к краже кабеля.

Экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые на улице Соборной, по мнению заявителя, похищают кабель.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили указанных граждан. 27-и 40-летние сумчане, ножом, уже снимали обмотку с алюминиевого кабеля, общей длиной около 15 метров.

Объяснить историю его происхождения они не смогли, однако сообщили, что собирались сдать кабель в пункт приема металлолома.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.