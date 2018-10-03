Сумчан приглашают на выставку этюдной живописи и фотографии 30 октября Сумская городская галерея приглашает на открытие выставки «Надеюсь, верю и люблю».

Автором выставки является житель нашего города - Юрий Терентьевич Стеценко. Эта экспозиция - первая персональная выставка. Его живопись этюдная, несколько «простоватая», но совсем без капризов, надуманного и очень легко воспринимается. Особо следует выделить акварели со старинными сумскими церквями - теми, что еще существуют и теми, что были разрушены и исчезли навсегда.

Кроме того, старые фотографии для экспозиции любезно предоставил фотохудожник Игорь Ройченко.

Официальное открытие в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.

Вход свободный.