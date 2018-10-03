Сумчан приглашают на выставку этюдной живописи и фотографии

Автором выставки является житель нашего города - Юрий Терентьевич Стеценко. Эта экспозиция - первая персональная выставка. Его живопись этюдная, несколько «простоватая», но совсем без капризов, надуманного и очень легко воспринимается. Особо следует выделить акварели со старинными сумскими церквями - теми, что еще существуют и теми, что были разрушены и исчезли навсегда.
Кроме того, старые фотографии для экспозиции любезно предоставил фотохудожник Игорь Ройченко.
Официальное открытие в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27.
Вход свободный.
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