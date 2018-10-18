В Шостке мошенники нанесли компании-перевозчику ущерб на 100 тысяч Оригинальную схему криминального «заработка» придумали трое жителей Шостки: имея возможность, они подменяли на складах известной фирмы-перевозчика дорогие мобильные телефоны известных зарубежных марок на дешевые копии.

О подмене содержания посылок на шосткинских складах известной фирмы-перевозчика в полицию сообщил руководитель филиала. Мужчина рассказал, что неизвестные подменяют дорогостоящие мобильные телефоны на их дешевые копии. Служба безопасности представительства зафиксировала уже три таких факта, и все – именно в Шостке.

Как выяснили правоохранители, интернет-магазин отправлял заказанное средство связи покупателю посылкой через известную фирму-перевозчика с услугой «наложенный платеж». Товар приходил в Шостку, но посылку никто не забирал. Через некоторое время она возвращалась отправителю, а там выяснялось, что вместо оригинального мобильного телефона в отправлении находится его дешевая копия. Конечно, материальные претензии предъявлялись перевозчику, и фирма компенсировала интернет-магазину немалые убытки.

«Вместе с представителями службы безопасности фирмы-перевозчика наши сотрудники провели тщательную проверку и обнаружили подозреваемых, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Ими оказались двое рабочих фирмы, 30 и 22 лет, и их 23-летний товарищ».

Подозреваемые сознались в содеянном и рассказали полицейским, что подменяли телефоны, пользуясь своим служебным положением. Сначала они выносили посылки за пределы помещения и уже на улице делали «рокировку». Отдавали оригинал своему сообщнику, который был заказчиком этой посылки под вымышленным именем, а тот уже реализовывал телефон через Интернет. Заработанные таким образом деньги делили поровну.

В полиции по данным фактам открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.