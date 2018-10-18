В Глухове отзывают семь депутатов, которые не ходят на сессии и комиссии В Глухове начался процесс отзыва по народной инициативе 7 депутатов городского совета.

Об этом пишет издание "Неделя".

По информации издания, решение об отзыве депутатов было принято на собрании в районном доме культуры.

"Зарегистрировались более 400 глуховчан, из них большинство проголосовало за то, чтобы отозвать из депутатов М.Колошу, А.Литвиненко, С.Деркача (« Воля народа »), А.Понирка и О.Буйкова, которые прошли по спискам Укропа, радикалов В.Мандрику и В.Фетищенка. Причины отзыва разные", - пишет издание.

Как сообщил председательствующий на собрании глава фракции «Воля народа» Юрий Бурлака, Литвиненко еще два года назад написал заявление с просьбой о сложении полномочий.

"Он не хотел играть в политические игры, когда команда городского головы Терещенко начала грубо давить на всех оппозиционных депутатов с требованием выйти из фракции. Но промэрская коалиция не давала голосов «за». Точно так же просится добровольно лишить его депутатского мандата А. Понирко, который уехал за границу. Что касается других депутатов, то они не работают в интересах общества, решение об отзыве - вполне логичный и закономерный", - цитирует Бурлаку издание.

Депутаты, которых глуховчане просят отозвать, не посещали сессий и комиссий, пишет "Неделя".

"Чего ожидать депутатам, которые не работают? На них возлагали надежды сотни жителей Глухова на выборах. Но эти люди не приходят ни на сессии, ни на депутатские комиссии, не проходит предлагают никаких полезных для глуховчан проектов. Сегодня глуховчане сказали свое слово об их работе ", - отметил Бурлака.

Он также напомнил, что мэра Мишеля Терещенко также часто нет на рабочем месте, он давно уже живет другими интересами.

"От непрофессионализма руководства город теряет миллионы от недовыполнения бюджетных показателей, водоканал практически довели до банкротства. Вместо обещанных тысяч новых рабочих мест только официально за последний год их уменьшилось на 77. Учитывая, что в Глухов вернулась военная часть, общее уменьшение рабочих мест катастрофическое. Терещенко, за которого три года назад отдали голоса глуховчане, вообще поехал в Киев баллотироваться в президенты. Учитывая, как он "работал" в должности городского головы, можно представить, что ожидало бы Украину с таким президентом!", - резюмировал Бурлака.

Как известно, согласно изменениям в законодательстве, с 2015 начать процесс отзыва депутатов могут жители города на общем собрании. В городах для отзыва избранников в вече должны принять участие не менее 300 человек. Теперь в Глухове инициативная группа должна собрать определенное количество подписей за каждого из депутатов. В случае активности избирателей, вместо вышеназванных депутатов в совет придут следующие по спискам, которые шли от соответствующих партийных сил.