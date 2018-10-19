Ночью в Глухове спасатели ликвидировали пожар жилого дома

О возгорании сообщил хозяин дома, который проснулся от того, что сработали датчики дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия спасателей огонь охватил стену и перекрытия. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 4:36 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 5:19 - ликвидировали.
В результате пожара повреждено перекрытие на площади до 4 кв. м и стену на площади до 4 кв. м.
Причины и обстоятельства устанавливаются, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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