На Сумщине за неделю подорвали 6 боеприпасов времен войны В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было уничтожено артиллерийский снаряд (120 мм), 4 минометные (88, 82 мм) и противотанковую мину времен Второй мировой войны.

Боеприпасы были обнаружены в Лебединском, Путивльском, Бурынском и Ахтырском районах.

В частности, в г. Лебедин местный житель в лесопосадке во время сбора грибов наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. Опасная находка находилась на ул. Березовской в 1 км от жилых домов. Об этом мужчина сообщил спасателям. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как противотанковую мину. Специалисты изъяли ее, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе. По возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по номеру "101" и правоохранительные органы по телефону "102". Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.