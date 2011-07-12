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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ремонтируют лестницу в сквере «Дружба»

На прошлой неделе начались работы по реконструкции лестницы в сквере «Дружба».

Как сообщили в департаменте инфраструктуры города продолжаются работы по капитальному ремонту объекта благоустройства - восстановлению лестницы в сквере «Дружба» г.Сумы. Подрядная организация ООО «Ультрасервис». Стоимость работ 268 500 грн.

Общество Ремонт лестницы Сквер Дружба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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