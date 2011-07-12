В Сумах ремонтируют лестницу в сквере «Дружба»

Как сообщили в департаменте инфраструктуры города продолжаются работы по капитальному ремонту объекта благоустройства - восстановлению лестницы в сквере «Дружба» г.Сумы. Подрядная организация ООО «Ультрасервис». Стоимость работ 268 500 грн.
Накануне Дня Независимости неравнодушные жители домов возле сквера «Дружба» решили навести порядок на территории....
Неизвестные вандалы разбили фонарь на аллее вдоль набережной р. Сумка.... 7
Владелец торговой точки в Сквере "чернобыльцев" по ул.Горького (в р-не Центрального рынка) выступил с предложением благоустроить территорию, прилегающую к реке... 5
Неизвестные разбили девять фонарей в сквере «Дружба».... 1