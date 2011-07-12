В Сумах ремонтируют лестницу в сквере «Дружба» На прошлой неделе начались работы по реконструкции лестницы в сквере «Дружба».

Как сообщили в департаменте инфраструктуры города продолжаются работы по капитальному ремонту объекта благоустройства - восстановлению лестницы в сквере «Дружба» г.Сумы. Подрядная организация ООО «Ультрасервис». Стоимость работ 268 500 грн.