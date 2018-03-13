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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат города по пауэрлифтингу

27 октября в тренажерном зале «Скиф» Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко состоялся открытый чемпионат города Сумы и открытое первенство ДЮСШ «Спартаковец» по пауэрлифтингу.

В соревнованиях приняли участие 46 силачей из Сум, Глухова, Ахтырки, Кролевца и Путивля.

Чемпионами и призерами в своих возрастных и весовых категориях стали:

Девушки 2000-2001 г. р.

Весовая категория до 52 кг

1 место - Коваленко Ксения (Глухов) - сумма 200 кг.

Весовая категория до 57 кг

1 место - Иванова Наталья - сумма 228 кг (рекорд в тяге 105,5 кг).

Весовая категория до 63 кг

1 место - Коваленко Ольга - сумма 317,5 кг.

Девушки 2002-2003 г. р.

Весовая категория до 52 кг

1 место - Лошкарева Анна - сумма 220 кг.

Девушки 2004-2005 г. р.

Весовая категория до 63 кг

1 место - Зайко Юлия - сумма 190 кг.

Девушки 2006 г.р. и младше.

Весовая категория до 63 кг

1 место - Трубицына Дарья (Кролевец) - сумма 157,5 кг.

Юноши 2000-2001 г.р.

Весовая категория до 66 кг

1 место - Слабко Антон - сумма 475 кг (рекорд области в приседании 170 кг);

2 место - Мирошниченко Дмитрий - сумма 437,5 кг;

3 место - Ясько Дмитрий - сумма 270 кг.

Весовая категория до 74 кг:

1 место - Зеленский Вячеслав - сумма 455 кг;

2 место - Оношко Юрий - сумма 365 кг;

3 место - Пугайов Илья - сумма 342,5 кг.

Весовая категория до 83 кг:

1 место - Кулак Алексей - 392,5 кг.

Весовая категория до 93 кг:

1 место - Коржов Денис - сумма 480 кг;

2 место - Репетун Марк - сумма 340 кг.

Юноши 2002-2003 г.р.

Весовая категория до 59 кг:

1 место - Лисненко Денис - сумма 300 кг.

Весовая категория до 66 кг:

1 место - Кардашов Максим (Путивль) - сумма 430 кг;

2 место- Дугин Павел (Путивль) - сумма 365 кг;

3 место - Дорофеев Эдуард - сумма 302,5 кг.

Весовая категория до 74 кг:

1 место - Самыкин Вадим - сумма 385 кг.

Весовая категория до 83 кг:

1 место - Бирченко Степан- сумма 430 кг;

2 место - Диганшин Богдан - сумма 330 кг.

Весовая категория до 105 кг:

1 место - Пусь Юрий (Глухов) - сумма 410 кг.

Юноши 2003-2004 г.р.

Весовая категория до 46 кг:

1 место - Сусло Антон (Кролевец) - сумма 230,5 кг (рекорды области в приседании 82,5, в жиме 52,5, в тяге 95,5 кг).

Весовая категория до 74 кг:

1 место - Зикунов Кирилл - сумма 295 кг;

2 место - Прамонов Даниил - сумма 265 кг.

Юноши 2006 г.р. и младше

Весовая категория до 46 кг:

1 место - Бакляк Артем - сумма 162,5 кг;

2 место - Колтаков Владимир (Глухов) - сумма 150 кг;

3 место - Ляшенко Евгений (Кролевец) - сумма 105 кг;

Весовая категория до 66 кг:

1 место - Ханасюк Дмитрий (Кролевец) - сумма 132,5 кг.

Юниорки

Весовая категория до 52 кг

1 место - Загинайлова Ирина - сумма 182,5 кг.

Весовая категория до 57 кг

1 место - Спирина Анна - сумма 275 кг.

Весовая категория до 63 кг

1 место - Шрамченко Анна - сумма 177,5 кг.

Весовая категория до 72 кг

1 место - Гура Юлия - сумма 307,5 кг;

3 место - Гуляева Анна - сумма 265 кг.

Юниоры

Весовая категория до 59 кг

1 место - Коноваленко Вячеслав - сумма 397,5 кг.

Весовая категория до 74 кг

1 место - Дмитренко Богдан - сумма 400 кг.

Весовая категория до 83 кг

1 место - Лелюх Александр - сумма 537,5 кг;

2 место - Фоменко Андрей - сумма 532,5 кг;

3 место - Кюркчи Богдан (Ахтырка) - сумма 482,5 кг.

Весовая категория до 83 кг

1 место - Буланов Алексей - сумма 575 кг;

2 место - Дроздов Дмитро- сумма 412,5 кг;

Весовая категория свыше 120 кг

1 место - Лобода Дмитрий (Кролевец) - сумма 515,5 кг( рекорд области в тяге 208 кг).

Спорт Пауэрлифтинг

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