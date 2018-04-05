Сумские сумоисты покорили Европу

На выходных в Эстонии проходил чемпионат Европы по сумо. Сумчане завоевали пять медалей, четыре из них - золотые.
Чемпионами Европы в возрастной категории до 14 лет стали Кирилл Крупский и Дмитрий Котов, бронзовым призером - Никита Дижевский. В возрастной группе U16 Егор Крупский стал чемпионом. Сборная Украины до 16 лет стала лучшей в Европе.
Еще одно «золото» в копилку сборной Украины положил сумчанин Вадим Пономоренко.
Подготовили спортсменов тренеры Сергей Хекало, Александр Скварча и Владислав Вьюн.
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