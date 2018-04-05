Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35197

Сумские сумоисты покорили Европу

Пять медалей завоевали юные сумские сумоисты на чемпионате Европы

На выходных в Эстонии проходил чемпионат Европы по сумо. Сумчане завоевали пять медалей, четыре из них - золотые.

Чемпионами Европы в возрастной категории до 14 лет стали Кирилл Крупский и Дмитрий Котов, бронзовым призером - Никита Дижевский. В возрастной группе U16 Егор Крупский стал чемпионом. Сборная Украины до 16 лет стала лучшей в Европе.

Еще одно «золото» в копилку сборной Украины положил сумчанин Вадим Пономоренко.

Подготовили спортсменов тренеры Сергей Хекало, Александр Скварча и Владислав Вьюн.

Спорт Сумо

По тематике

У сумчан 10 лицензий на юношеский Чемпионат Европы по сумо
22.09.2018 09:46

У сумчан 10 лицензий на юношеский Чемпионат Европы по сумо

В селе Геническая Горка Херсонской области состоялся Чемпионат Украины по сумо среди юношей и детей....

Сумчане отличились на чемпионате Украины по сумо
18.09.2018 09:59

Сумчане отличились на чемпионате Украины по сумо

В Геническе (Херсонская область) прошел чемпионат Украины по сумо среди юношей и девушек....

Сумской сумоист стал вторым на чемпионате мира
24.07.2018 09:23

Сумской сумоист стал вторым на чемпионате мира

21-22 июля на Тайване проходил чемпионат мира по сумо. ...

Сумские сумоисты отличились на кубке Европы
30.04.2018 10:28

Сумские сумоисты отличились на кубке Европы

На кубке Европы по сумо, проходившем с 26 по 29 апреля в болгарском городе Пловдив, сумские атлеты завоевали 4 бронзовые...

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
05.04.2018 15:22

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

С 30 марта по 1 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров и взрослых....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.