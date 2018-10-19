Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41342

Водитель, под колесами авто которого погиб 2-летний мальчик, 6 лет проведет за решеткой

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 48-летнего водителя, под колесами транспортного средства которого погиб 2-летний малыш.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко, обвиняемый вину свою признал, в суде пояснил, что детей на обочине видел, однако автомобиль занесло, и он ничего не смог сделать, чтобы избежать столкновения. Когда понял, что мальчик мертв, испугался и сбежал.

Приговором Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Напоминаем, что трагедия произошла 27 мая 2018 года около 19.00 в с. Семяновка Конотопского района. Житель пгт Дубовязовка Конотопского района, управляя автомобилем «Дэу Ланос», пренебрег безопасностью дорожного движения, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля и допустил его выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на малолетнего пешехода, который двигался по обочине в попутном с автомобилем направлении.

От полученных травм малыш, которому 1 июля должно было бы исполниться 3 года, скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Благодаря проведенным розыскным мероприятиям уже через несколько часов его задержали сотрудники полиции. Задержанный имел все признаки алкогольного опьянения. Согласно официальному заключению медиков в крови водителя обнаружено 3,8 промилле алкоголя. Приговор водитель ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Приговор суда

По тематике

На Сумщине дали два года мошеннице, которая сотрудничала с уголовником из ДНР
26.10.2018 10:52

На Сумщине дали два года мошеннице, которая сотрудничала с уголовником из ДНР

Два года за решеткой проведет девушка, которая по известной схеме якобы спасения родственника обманывала пенсионеров....

На Сумщине в результате страшного ДТП погиб водитель
26.10.2018 10:47

На Сумщине в результате страшного ДТП погиб водитель

Происшествие произошло в Конотопском районе, на трассе Сумы - Конотоп....

В Сумах под СБУ снова авария
25.10.2018 22:05

В Сумах под СБУ снова авария

Сегодня вечером, 25 октября, произошло очередное ДТП на ул. Герасим Кондратьев вблизи управления СБУ в Сумской области....

В Сумах авто врезалось в дерево
24.10.2018 21:32

В Сумах авто врезалось в дерево

Женщина не справилась с управлением и врезалась на своей машине в дерево....

24.10.2018 16:57

Суд оставил под арестом вещдоки, изъятые у полицейского, подозреваемого во взятке и совершении ДТП

Суд наложил арест на имущество полицейского, которого подозревают во взяточничестве и совершении ДТП в Сумах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.