Водитель, под колесами авто которого погиб 2-летний мальчик, 6 лет проведет за решеткой Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 48-летнего водителя, под колесами транспортного средства которого погиб 2-летний малыш.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко, обвиняемый вину свою признал, в суде пояснил, что детей на обочине видел, однако автомобиль занесло, и он ничего не смог сделать, чтобы избежать столкновения. Когда понял, что мальчик мертв, испугался и сбежал.

Приговором Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Напоминаем, что трагедия произошла 27 мая 2018 года около 19.00 в с. Семяновка Конотопского района. Житель пгт Дубовязовка Конотопского района, управляя автомобилем «Дэу Ланос», пренебрег безопасностью дорожного движения, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля и допустил его выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на малолетнего пешехода, который двигался по обочине в попутном с автомобилем направлении.

От полученных травм малыш, которому 1 июля должно было бы исполниться 3 года, скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Благодаря проведенным розыскным мероприятиям уже через несколько часов его задержали сотрудники полиции. Задержанный имел все признаки алкогольного опьянения. Согласно официальному заключению медиков в крови водителя обнаружено 3,8 промилле алкоголя. Приговор водитель ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.