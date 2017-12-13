Сумская команда выступит в полуфинале «Лиги смеха» 26 октября на телеканале «1+1» состоялся второй четвертьфинал «Лиги смеха».

Сумская команда «Гостиница 72» вместе со своим тренером Владом Ямой уверенно продолжают покорять главную юмористическую сцену страны. Сумчане играли против «Стояновка» (Молдова) и «30+» (Житомир). В полуфинал из этой тройки должны были пройти 2 команды, и по решению жюри ими стали «Стояновка» и «Гостиница 72».

В следующую пятницу зрители смогут увидеть эфир полуфинала с участием команды «Гостиница 72» и узнать, получат ли сумчане право сыграть в финале за чемпионство.