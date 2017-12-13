Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50141

Сумская команда выступит в полуфинале «Лиги смеха»

26 октября на телеканале «1+1» состоялся второй четвертьфинал «Лиги смеха».

Сумская команда «Гостиница 72» вместе со своим тренером Владом Ямой уверенно продолжают покорять главную юмористическую сцену страны. Сумчане играли против «Стояновка» (Молдова) и «30+» (Житомир). В полуфинал из этой тройки должны были пройти 2 команды, и по решению жюри ими стали «Стояновка» и «Гостиница 72».

В следующую пятницу зрители смогут увидеть эфир полуфинала с участием команды «Гостиница 72» и узнать, получат ли сумчане право сыграть в финале за чемпионство.

Досуг Лига смеха

По тематике

11.10.2018 17:27

Сумчан приглашают на полуфинал «Школьной лиги смеха» со звездными тренерами

В понедельник, 15 октября, в 15:00 в актовом зале Сумского государственного университета состоится полуфинал «Школьной лиги смеха»....

Две сумские команды в четвертом этапе «Лиги смеха»
01.06.2018 09:11

Две сумские команды в четвертом этапе «Лиги смеха»

25 мая в Киев состоялись съемки четвертого этапа «Лиги смеха» на телеканале 1+1....

Две сумские команды - во втором этапе «Лиги смеха» на «1+1»
21.03.2018 09:40

Две сумские команды - во втором этапе «Лиги смеха» на «1+1»

17 марта две команды Сумского государственного университета - «Гостиница 72» и «Николь Кидман» - приняли участие в съемках второго этапа...

Сумские комики - вскоре в телевизионных эфирах на канале «1+1»
28.02.2018 11:49

Сумские комики - вскоре в телевизионных эфирах на канале «1+1»

24 февраля в Киев состоялись съемки первого этапа «Лиги смеха»....

13.12.2017 09:20

Сумская команда завоевала Зимний кубок «Лиги смеха» (видео)

По результатам голосования тренеров и батла Зимний кубок «Лиги смеха» завоевала команда «Николь Кидман» Сумского государственного университета....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.