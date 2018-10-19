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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22226

Антон Шиндер подписал контракт с донецким «Олимпиком»

Атакующую линию донецкого «Олимпика» уроженец Сум Антон Шиндер.

С 31-летним футболистом подписано соглашение сроком до конца текущего сезона. Антон выбрал себе 27-й игровой номер. Уже в воскресенье Антон сыграл в Полтаве против «Ворсклы», выйдя на замену на 57-й минуте. Полтавчане победили 2:1.

Новичок «Олимпика» является уроженцем города Сумы, однако в юном возрасте уехал в Германию, где делал первые шаги в профессиональном футболе. Выступал в различных немецких клубах Региональной лиги, после чего вернулся в Украину и подписал контракт с «Шахтером», однако за «горняков» сыграл только в одном матче. Поиграл в «Черноморце», «Ворскле» и «Таврии», в которой наилучшим образом себя проявил. Во времена выступлений за крымчан вызывался в национальную сборную Украины, в составе которой выходил на поле в двух матчах.

Последней командой Антона Шиндера была венгерская «Кишварда», представляющая элитный дивизион. В чемпионате Украины на счету форварда 116 игр и 30 забитых мячей.

Справка

Антон Шиндер Родился: 13 июня 1987 года в Сумах. Амплуа: нападающий.

Предыдущие клубы: «Ян Регенсбург» (Германия), «Шахтер» (Донецк), «Гройтер Фюрт» (Германия), «Аален» (Германия), «Таврия» (Симферополь), «Черноморец» (Одесса), «Ворскла» (Полтава), «Амкар» (Россия), «Тобол» (Казахстан), «Кишварда» (Венгрия).

Спорт Антон Шиндер Футбол

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