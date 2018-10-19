На Сумщине на пожаре сгорела пожилая хозяйка В Роменском районе во время ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни.

29 октября в 2:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Герасимовка Роменского района. О пожаре сообщили соседи, которые увидели огонь из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Пустовойтовка.

По прибытию на место пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие и кровля на площади до 30 кв. м, а также стена в одной из комнат. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза распространения пламени на весь дом.

В 3:36 возгорание был локализовано и не допущено его распространения на другие комнаты дома, в 4:31 пожарные ликвидировали пожар. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 рабочих местной пожарной команды с. Пустовойтовка.

После завершения ликвидации возгорания на кровати в комнате, пожарные обнаружили тело пожилой женщины. По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара могло быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.