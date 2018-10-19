Сумчане требуют провести реконструкцию теплотрассы от ТЭЦ до Ковпаковского района На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Реконструкция всех существующих теплотрасс от ТЭЦ к абонентам КСПУ».

«Немедленная реконструкция и энергомодернизации с повышением расчетных нагрузок и объемов передачи теплоносителя, всей существующей теплотрассы проходящей по улице Тополянская от ТЭЦ к подстанциям, которые позволяют передать теплоноситель к абонентам КСПУ. Из-за промедления Сумской горсовета и бесконтрольности действий монополистов Сумы оказались на пороге теплового кризиса. Данная реконструкция существенно снизит потери в сети и позволит подать теплоноситель от реконструированных котлов ТЭЦ, которые работают на угле и производят избыток тепла, к абонентам КСПУ, которые замерзают из-за проблем КСПУ», - пишет автор петиции Дворниченко Владимир Николаевич.

Дата начала сбора подписей: 29 октября 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 октября петицию подписали 14 человек из 250 необходимых.