Сумы будут сотрудничать с китайским Синьсяном Делегация Сум во главе с секретарем городского совета Андреем Барановым по приглашению народного правительства города Синьсян провинции Хэнань (Китайская Народная Республика) посетила этот город с официальным визитом.

В состав делегации вошли директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая, депутат городского совета Александр Зименко, ректор СНАУ Владимир Ладыка.

25 октября состоялось подписание соглашения между Сумами и Синьсяном об установлении дружественных отношений, которая показывает, что обе стороны в соответствии с принципами равенства и взаимной выгоды будут осуществлять обмены и сотрудничество между двумя городами в различных формах в сферах экономики, торговли, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, персонала и т.п., чтобы способствовать общему процветанию и развитию.

Во время встречи с руководством Синьсяна представители Сум презентовали экономический, инвестиционный и научный потенциал города.

Также в рамках визита сумчане приняли участие в Международном форуме по инновациям и технологии, посетили выставку научных достижений, современные предприятия, научные учреждения, а также агро- и технопарки Синьсяна.