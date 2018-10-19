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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49177

На Сумщине юные «тимуровцы» обокрали пенсионера

На Глуховщине ребята днем помогали соседу-пенсионеру с дровами, а ночью украли у него два водяных насоса.

Когда в Глуховский отдел полиции с заявлением о краже обратился 78-летний пенсионер, на вызов немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции. Житель района жаловался на исчезновение из сарая двух водяных насосов. По его словам, никого из посторонних у него во дворе не было, за исключением двух соседских юношей, которые накануне рубили у него дрова.

Работники полиции опросили самого пенсионера и его помощников. Выяснилось, что пожилой мужчина в силу возраста и здоровья не мог самостоятельно справиться с тяжелой работой, поэтому и пригласил на помощь 16-летнего соседского парня, пообещав определенное вознаграждение. Тот пришел не один, а с другом. Этот 17-летний парень уже был знаком правоохранителям, поскольку в прошлом уже имел судимость. Пока ребята работали, дедушка пошел по делам из дома, а вернувшись вечером, рассчитался по договоренности.

Очевидно, ребятам этого показалось мало, и они ночью вернулись к заявителю во двор. Несовершеннолетние воры похитили два водяных насоса, замеченные ими еще днем, и сбыли их на ближайшем металлоприемном пункте. Ребята признались в содеянном, объяснив свой поступок нехваткой средств на развлечения: сами они не работают, а просить у родителей - стыдно.

Работники полиции нашли и вернули похищенные приборы пенсионеру, а по факту кражи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст.185 УК Украины (Кража). Теперь «застенчивым» юношам придется предстать перед судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глуховский район Кража

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