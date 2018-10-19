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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:421033

Фейковый банкир «разблокировал» карточку кролевчанки на 15 тысяч

Одним из самых распространенных способов мошенничества остается обман по телефону.

38-летняя жительница Кролевца рассказала правоохранителям, что ей на мобильный позвонил человек, назвавшийся работником банка и сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Под предлогом разблокирования, предложил свою помощь. Он отметил, что идти в банк не обязательно, и он поможет восстановить ее действие, если она согласится назвать ему конфиденциальную информацию. А когда заявительница приняла его предложение и сообщила секретный код, пришедший в смс-сообщении, назвала последние цифры своей банковской карты и другие данные, со счета ее кредитной карточки исчезли 15 000 гривен.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которых ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители продолжают предостерегать граждан от «телефонных» аферистов и отмечают, что банковские операции по телефону не проводятся, а подобные звонки поступают от обычных мошенников. Всегда проверяйте полученную информацию в соответствующих учреждениях и не совершайте поспешных шагов, иначе рискуете потери свои деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кролевец Мошенничество

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