У Сумах презентують книгу «Три розмови про Україну»

У книзі «Три розмови про Україну» цікаве і нове для себе знайде кожен –це три діалоги з видатними людьми,які у своїй царині робили важливі речі для становлення України. При цьому кожен діалог має головним завданням знайти проекції у майбутнє, а не лише обговорити важливі події минулого.

У діалозі В’ячеслава Кириленка із Патріархом усієї Руси-України Філаретом мова йде про становлення української Церкви після здобуття Україною Незалежності, але у контексті усієї палітри докорінних соціальних та політичних змін, що відбулися у країні від 1991 року і дотепер. Патріарх Філарет згадує багато не оприлюднених раніше деталей.

Діалог із письменником Василем Шклярем - про літературний процес, політику, владу, історію, бачення ним минулого та сьогодення, вплив його книг на формування суспільних настроїв та творення нових архетипів українського Героя.

Третю розмову веде історик, журналіст та телеведучий Микола Вересень із В’ячеславом Кириленком про три українські революції 1990, 2004 та 2013-2014рр, активними учасниками яких вони обидва були - один як студентський активіст, а потім політик, інший - як журналіст та відомий український медійник. Протягом розмови обговорюються найважливіші теми, що турбували та продовжують турбувати українське суспільство, а також уперше буде оприлюднено багато фактів та нових тлумачень політичних та медійних подій, що мали місце протягом цього часу та учасниками яких були співрозмовники.

Автор ідеї та упорядник В.Кириленко схарактеризував книгу так: «Це три розмови, вони на різні теми, але всі діалоги про одну справу, яка нас усіх найбільше хвилює, і якою ми найбільше переймаємося ось уже не один рік, і ми - як співавтори,і ви - як читачі, а ця справа - Україна, і все, що пов’язане з нашою рідною країною, її становленням, боротьбою за неї та її подальшим майбутнім».

Всі авторські виплати будуть повністю скеровані на допомогу бійцям, які зараз захищають Україну на сході.

Адреса книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.